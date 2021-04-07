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Для заключенных британской тюрьмы Хиндли придумали новый способ снимать стресс, который должен стать альтернативой наркотикам. Администрация самого худшего исправительного учреждения страны создала на его территории контактный зоопарк.

За такую инициативу руководство уже получило высшую похвалу от Главного инспектора исправительных учреждений Чарли Тейлора. Он отметил, что близкое общение с животными обязательно даст свой терапевтический эффект.

Тюрьма Хиндли не случайно называется самой худшей на территории Великобритании. Здесь главными развлечениями заключенных являются употребление наркотиков и насилие. Это подтверждается результатами последнего теста на наркотики, показавшего их наличие в крови у 60 процентов перевоспитываемых преступников. И это при том, что в среднем по Англии данный показатель не превышает 5–20 процентов. Руководство тюрьмы надеется, что контактный зоопарк поможет несколько уменьшить количество заключенных, принимающих наркотические вещества.

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