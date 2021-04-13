Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Белоруссии был введён запрет на ввоз в страну продукции компании Nivea. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минздрава страны.

Как уточняется, запрет временный, и он касается не всех наименований продукции. Постановление о запрете было подписано ещё 6 апреля главным санитарным врачом Белоруссии Александром Тарасенко.

Связан запрет с выявленными нарушениями, которые относятся к продаже продукции компании без документов, которые подтверждали бы её качество и безопасность. Кроме того, были выявлены несоблюдение срока годности и другие нарушения. В отношении маркировки продукции также были выявлены нарушения.

Отмечается, что ранее Nivea заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в 2021 году, если Белоруссия будет являться страной для его проведения. Чемпионат запланирован с 21 мая по 6 июня, кроме Белоруссии, он также пройдёт в Латвии.

Вам может понравиться

Косачев призвал к патриотизму россиян, которые собираются в Турцию на отдых

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, которые собираются отдохнуть в Турции, к патриотизму. Своё заявление Косачев опубликовал на своей Facebook-странице. Так, он напомнил об обещании президента Турции Реджепа Эрдогана,
  • Анна
  • 13.04.2021
  • читать 1 минуту

Издание Die Welt рассказало о порнорежиссере Эрике Люст, которая снимает фильмы по мотивам женских фантазий

Порно-режиссёр Эрика Люст начала снимать видео в не совсем обычном жанре – темой её коротких фильмов являются сексуальные фантазии женщин. Об этом рассказало издание Die Welt. Как сообщила Люст, у
  • Анна
  • 11.04.2021
  • читать 1 минуту

Aktuality: Россия накаляет обстановку, так как Зеленский не оправдал ее ожиданий

Марек Пршигода, политолог из Праги, опубликовал в словацком информагентстве Aktuality материал, в котором отметил, что РФ начала накалять обстановку возле границ с Украиной, так как Владимир Зеленский не оправдал ее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – дождь, до 6 °C | Королев: погода, 13 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |