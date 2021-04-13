В Белоруссии был введён запрет на ввоз в страну продукции компании Nivea. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минздрава страны.

Как уточняется, запрет временный, и он касается не всех наименований продукции. Постановление о запрете было подписано ещё 6 апреля главным санитарным врачом Белоруссии Александром Тарасенко.

Связан запрет с выявленными нарушениями, которые относятся к продаже продукции компании без документов, которые подтверждали бы её качество и безопасность. Кроме того, были выявлены несоблюдение срока годности и другие нарушения. В отношении маркировки продукции также были выявлены нарушения.

Отмечается, что ранее Nivea заявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в 2021 году, если Белоруссия будет являться страной для его проведения. Чемпионат запланирован с 21 мая по 6 июня, кроме Белоруссии, он также пройдёт в Латвии.