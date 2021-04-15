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На Украине вновь обвинили Россию в проведении «провокации». Об этом заявил редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Согласно его заявлению, в провокации были задействованы пять катеров России, которые устроили манёвры в отношении трёх МБАК «Гюрза-М» Украины. Уточняется, что российские судна входили в состав Береговой охраны ФСБ РФ. Произошёл инцидент в ночь на 15 апреля в Азовском море.

В ответ на эту провокацию, по словам Клименко, украинские моряки пригрозили использовать оружие. На базу украинские катера вернулись утром. Как сообщается, они являлись сопровождением торговых кораблей.

При этом официально в ВМС Украины об инциденте не сообщили. Со стороны России официальных комментариев также не поступало.

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