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В Петрозаводске в скором времени вырастет стоимость проезда в маршрутных автобусах.

Об этом рассказал портал общественного транспорта города, а также подтвердили в мэрии. Указывается, что стоимость проезда будет увеличена с 10 апреля, и составит 37 рублей. При этом, на данный момент повышение стоимости проезда было подтверждено лишь на некоторых маршрутах, информации по другим направлениям в настоящее время нет.

Как отмечается, представители транспортных компаний уведомили администрацию города о повышении стоимости проезда на 15,6%. Однако качество обслуживания пассажиров осталось на прежнем уровне. Кроме того, жители города регулярно жалуются на срывы расписания, плохое состояние транспорта, проблемы с терминалами, а также на поведение водителей.

Администрация города обратилась в УФАС Карелии с просьбой организовать проверку обоснованности повышения тарифа.

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