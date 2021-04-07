Чехия решила заменить российские военные внедорожники УАЗ-469 на японские автомобили Toyota Hilux. Та же судьба ожидает и британские Land Rover Defender, заявляют представители Министерства обороны страны.

Японские внедорожники уже прошли большую часть испытаний и теперь им остаются лишь завершаются итоговые тесты. По их результатам ведомство примет решение о перевооружении войск.

Выбор в пользу именно японских машин представители командования объяснили тем, что намереваются использовать их в качестве универсальных машин. Помимо перевозки личного состава, «Тойоты» будут осуществлять транспортировку минометов и гранатометов, а также станут носителями оружия – на крышу внедорожников планируется установить пулеметы.