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Российские истребители МиГ-31БМ в Арктике отрабатывали действия по перехвату гиперзвуковых ракет и их носителей. Все цели удалось успешно уничтожить в стратосфере в непосредственной близости от Полярного круга, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Цели для учений имитировали бомбардировщик с гиперзвуковым вооружением, перемещающийся на сверхзвуковой скорости. Истребители обнаружили имитацию самолета, вышли на его сопровождение и провели атаку на скорости 2,5 числа Маха с высоты около 20 километров.

По словам министра обороны, эти и другие учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В ней задействованы все Вооруженные Силы страны, только за апрель планируется провести более 4000 маневров на 600 полигонах и учебных базах.

При этом Шойгу заявил, что требует соблюдения установленных правил безопасности как в ходе маневров, так и в процессе переброски техники, а также высочайшего качества учения.

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