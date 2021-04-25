Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену пора взяться за ум и перестать строить из себя Ленина, заявил американский сенатор Джон Кеннеди. Он отметил, что политика главы государства внутри страны может негативно повлиять на уровень жизни граждан США.

«Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум», — высказался сенатор.

Он добавил, что решения Байдена по внутренним вопросам позволяют заподозрить его в ненависти к США.

К таким решениям сенатор отнес увеличение налоговой ставки для богатых на прирост капитала почти до 40 процентов, которое президент намеревается внести на рассмотрение парламента. Также он упоминает о том, что демократы поддерживают лишение финансирования полиции из-за недавнего скандала с Джорджем Флойдом.