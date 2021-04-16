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Люди с ослабленным иммунитетом могут заражаться коронавирусом повторно, считают эксперты Медицинской школы им. Карла Айкана. Этот вывод они сделали в ходе исследования, к которому были привлечены 2,5 тысячи американских военнослужащих.

Морские пехотинцы, выступившие в роли испытуемых, прошли тест на инфекцию перед размещением в казармах. При этом 189 военнослужащих до этого уже переболели Covid-19. Десять из них заразились коронавирусом повторно. Также было заражено и почти 50 процентов тех испытуемых, которые ранее не болели.

Ученые рассказали, что у шести морпехов, заразившихся во второй раз, в организме были обнаружены так называемые блокирующие антитела. Именно они отвечают за нейтрализацию вируса. При этом количество таких антител уменьшилось после повторного заражения. Именно поэтому эксперты сделали вывод, что проблема кроется в ослабленном иммунитете человека.

Напомним, что примерно к такому же выводу пришли датские ученые, которые заявили, что самому большому риску заболеть повторно подвергаются люди, которым исполнилось 65 и более лет.

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