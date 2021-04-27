В Соединенных Штатах умер 42-летний программист и специалист в области кибербезопасности Дэниэл Камински. Именно он более 10 лет назад сумел найти критическую уязвимость в интернете и сделал его безопасным виртуальным пространством.

Эксперт по кибербезопасности Денис Легезо, представляющий Лабораторию Касперского, рассказал, что найденная Камински уязвимость открывала перед мошенниками практически неограниченные возможности для обмана пользователей и кражи персональных данных. Она позволяла создавать фишинговые интернет-ресурсы, и перенаправлять на них юзеров. Причем делать это совершенно незаметно для жертв.

Камински нашел эту уязвимость, благодаря чему сразу все крупные компании взялись за разработку обновлений, не дающих ею воспользоваться.

Легезо заключает, что опытный хакер, каковым был Камински, привнес весьма крупный вклад в сферу безопасности интернета.