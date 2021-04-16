Несмотря на то, что у Украины имеются разнообразные проблемы, она имеет полное право стать частью Североатлантического альянса, отметили журналисты датского издания Jyllands-Posten. Они также отметили, что натовские инструкторы много лет занимаются обучением украинской армии и призвали к последнему шагу, отделяющему Киев от НАТО.

По мнению журналистов, Украина вполне может стать «последним восточным форпостом» Североатлантического блока. Кроме того, это одна из наиболее крупных европейским стран, которая в будущем вполне может стать и самой богатой в Европе. Поэтому она вполне заслуживает вступления в НАТО.

Авторы упоминают, что альянс не дает Киеву членство только из-за того, что не хочет провоцировать Россию. Однако по их мнению, Украина сама принимает решения о вступлении в союзы, обеспечивающие ее национальную безопасность. И «обидчивость Москвы» она имеет право не брать в расчет вообще.