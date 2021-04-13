читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Информация о том, что 14–15 апреля в Черное море должны войти американские эсминцы, порадовала Украину, однако это не решит проблемы в целом, пишет автор киевского издания «Главред». Он уверен, что США должны оставить свои боевые корабли в акватории для постоянного пребывания.

По словам журналиста, эсминцы станут для России «сдерживающим фактором». При этом автор признает, что они будут одновременно усиливать напряжение, так как когда противоборствующие стороны на протяжении длительного времени находятся в ограниченном пространстве, война может развязаться совершенно случайно даже из-за самой мелкой провокации.

Также издание сообщает, что преднамеренно ни одна из сторон не собирается развязывать боевые действия в акватории Черного моря.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия перебрасывает войска к границам для защиты собственного государства, а вот что корабли США забыли в Черном море, находящемся в тысячах километров от них, совершенно непонятно.

Вам может понравиться

Энергопотребление iPhone 13 уменьшится на 15 процентов

Инсайдеры продолжают фантазировать на тему iPhone 13 и наделять смартфон Apple, который выйдет на рынок не раньше сентября текущего года, все новыми и новыми возможностями. Так, компания Digitimes опровергает заявления

Эксперты Foreign Policy объяснили, зачем Россия перебрасывает войска к границам Украины

Эксперты издания Foreign Policy находят все новые и новые объяснения тому, что Россия перемещает свои войска по территории страны и сосредотачивает крупные силы на границах с Украиной. Изначально они объясняли

Британцам не понравилось решение отправить истребители для “сдерживания” России

Великобритания отправила на авиабазу в Румынию 6 своих истребителей «Тайфун», в задачу которых входит патрулирование неба над Черным морем, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Отмечается,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 13 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 13 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 13 апреля – пасмурно, до 8 °C |