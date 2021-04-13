Информация о том, что 14–15 апреля в Черное море должны войти американские эсминцы, порадовала Украину, однако это не решит проблемы в целом, пишет автор киевского издания «Главред». Он уверен, что США должны оставить свои боевые корабли в акватории для постоянного пребывания.

По словам журналиста, эсминцы станут для России «сдерживающим фактором». При этом автор признает, что они будут одновременно усиливать напряжение, так как когда противоборствующие стороны на протяжении длительного времени находятся в ограниченном пространстве, война может развязаться совершенно случайно даже из-за самой мелкой провокации.

Также издание сообщает, что преднамеренно ни одна из сторон не собирается развязывать боевые действия в акватории Черного моря.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия перебрасывает войска к границам для защиты собственного государства, а вот что корабли США забыли в Черном море, находящемся в тысячах километров от них, совершенно непонятно.