Фактически организовав развал Советского Союза, Соединенные Штаты отобрали ядерный арсенал Украины и на том успокоились. Они не захотели даже задокументировать новый геополитический статус Киева, так как были слишком уж уверены в своем могуществе, считает украинский политолог Александр Чалый.

Он пишет, что Вашингтон рассчитывал на быстрый упадок России. Он надеялся, что в стране будут регулярно сменяться правительства, что она начнет загнивать, из-за чего прибежит к Западу, как это сделала Украина. Также США рассчитывали, что уже в 2020 году РФ лишится своего ядерного арсенала, который просто придет в негодности.

Этот план совершенно не устраивал Россию. Особенно с тех пор, когда пост президента занял Владимир Путин. Ему, по мнению эксперта, удалось сделать невозможное – не просто сохранить ядерное оружие, но и разработать новейшие образцы, о которых можно только мечтать.

Чалый пишет, что США допустили несколько ошибок, из-за которых Россия вновь вошла в мировую элиту. Они проморгали весьма активные действия Путина в первые годы правления, а затем проигнорировали войну в Грузии, которую РФ выиграла за несколько дней. Именно невмешательство Запада в 2008 году стало признанием России супердержавой. И сейчас она составляет жесткую конкуренцию США, обладая огромным влиянием на международное сообщество.