читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Фактически организовав развал Советского Союза, Соединенные Штаты отобрали ядерный арсенал Украины и на том успокоились. Они не захотели даже задокументировать новый геополитический статус Киева, так как были слишком уж уверены в своем могуществе, считает украинский политолог Александр Чалый.

Он пишет, что Вашингтон рассчитывал на быстрый упадок России. Он надеялся, что в стране будут регулярно сменяться правительства, что она начнет загнивать, из-за чего прибежит к Западу, как это сделала Украина. Также США рассчитывали, что уже в 2020 году РФ лишится своего ядерного арсенала, который просто придет в негодности.

Этот план совершенно не устраивал Россию. Особенно с тех пор, когда пост президента занял Владимир Путин. Ему, по мнению эксперта, удалось сделать невозможное – не просто сохранить ядерное оружие, но и разработать новейшие образцы, о которых можно только мечтать.

Чалый пишет, что США допустили несколько ошибок, из-за которых Россия вновь вошла в мировую элиту. Они проморгали весьма активные действия Путина в первые годы правления, а затем проигнорировали войну в Грузии, которую РФ выиграла за несколько дней. Именно невмешательство Запада в 2008 году стало признанием России супердержавой. И сейчас она составляет жесткую конкуренцию США, обладая огромным влиянием на международное сообщество.

Вам может понравиться

До конца года в Омске закроют и снесут около 500 павильонов и киосков

Власти Омска планируют провести массовый демонтаж ларьков и киосков, которые работают с нарушениями закона. До конца года может быть снесено около 500 таких торговых точек. Но ситуация с ними не

Британская пресса рассказала о продвижении к украинской границе “значительных боевых порядков” РФ

Жители Великобритании не особо внимательно следят за событиями в России и на Украине. Однако некоторые пользователи социальных сетей все же строят свои теории на основании обрывочной информации, получаемой из СМИ.

Тим Цзю победил Хогана и в четвертый раз защитил титул чемпиона WBO Global

Сын Константина Цзю Тимофей отправил в нокаут Денниса Хогана из Ирландии и защитил пояс WBO Global в четвертый раз подряд. Кроме того, это восемнадцатая победа Тима Цзю на ринге при
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |