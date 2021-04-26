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Владимир Олейник, политик из Украины, рассказал, почему на территории страны перестали взрываться военные склады украинских вооруженных сил.

Согласно его словам, за последние годы киевские власти распродали все имеющееся у страны вооружение, поэтому на складах уже нечему взрываться. Он добавил, что экономика Украины в настоящее время не позволяет содержать полноценную армию, из-за чего львиная доля ее бюджета уходит именно на нужды ВСУ. Из-за этого ей также приходится постоянно выпрашивать у Запада помощь.

По словам политика, украинским властям осталось лишь побираться, так как у них нет уже собственных денег. Олейник отметил, что если посмотреть на бюджет государства, то можно увидеть, что на 60% он состоит из денег, взятых в кредит у МВФ. Украинцы при этом едут в другие страны на заработки, отсылая затем денежные средства на родину – это около 12 миллиардов долларов в год. Именно на эти деньги сейчас и живут граждане.

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  • Анна
  • 25.04.2021
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