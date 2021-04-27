Главком ВСУ Руслан Хомчак объявил «стратегический сбор», на котором будет обсуждаться «российская агрессия». В нем примут участие не только руководители украинской армии, но и представители натовских войск, который сейчас находятся на Украине.

Военные будут в очередной раз говорить о том, что защититься от «агрессии РФ» можно лишь через вступление в Североатлантический альянс. Кроме того, темой сбора станет подготовка украинской армии по натовским стандартам.

Глава Генштаба ВСУ Сергей Корнейчук заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы не допустить Украину в НАТО и ЕС. По его словам, для РФ является опасным превращение соседнего государства в процветающую и независимую от Москвы страну.

Как европейские, так и американские политики неоднократно заявляли, что в НАТО Украину принимать никто не собирается. Ее армия не соответствует стандартам Североатлантического альянса и, кроме того, на ее территории продолжается вооруженный конфликт.