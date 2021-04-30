Баннер к 9 мая, который депутат от украинской партии ОПЗЖ Константин Черпицкий вывесил в Житомире, стал причиной скандала. Все дело в том, что надписи на нем «Спасибо за Победу» и «Спасибо за жизнь» сопровождаются изображениями гитлеровских солдат.

Фотографии с баннером моментально облетели все социальные сети. Пользователи восприняли их по-разному. Очень многие возмутились тем, что депутат облсовета не знает элементарных исторических фактов и размещает изображения нацистов в центре города. Для патриотически настроенных пользователей баннер стал очередным поводом позлорадствовать над своими оппонентами.