Аналитик с Украины Михаил Самусь заявил, что Турция и Украина будут продолжать сближаться. И своей реакцией на то, что Анкара поставляет Киеву беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», Россия продемонстрировала, что не в состоянии воспрепятствовать этому.

По словам специалиста, сотрудничество Турции и Украины является выгодным для обеих стран. Кроме того, Анкара поставляет БПЛА, которые повышают обороноспособность Киева и делают его сильнее в борьбе с «российской угрозой».

Беспилотники – это только начало. Сейчас Турция также строит десантные корабли для Украины. Она поддерживает позицию Киева по Крыму, являясь весьма ценным союзником.

Самусь напоминает, что Москва закрыла авиасообщение с Турцией, однако в настоящий момент это единственное, что она может сделать. Никаких других рычагов давления на Анкару у России нет и не предвидится, воевать с ней она точно не будет.

По словам эксперта, РФ может еще отказаться продавать Турции комплексы С-400 «Триумф». Однако Анкара могла купить 4 первых ЗРК лишь для того, чтобы изучить уникальную технологию и либо создать свои системы, либо использовать полученную информацию для создания вооружения, способного бороться с российскими ПВО.