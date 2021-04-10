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Украина активно перебрасывала своих военных к российским границам у Крымского полуострова и успела накопить там крупные силы. Сейчас в данном районе находится около 105 тысяч солдат и все они оказались в окружении войск России.

Все дело в том, что РФ перебросила военнослужащих и технику в Крым, что позволило создать на полуострове фактически непобедимую армию, способную защитить его территорию от возможного вторжения. Еще одна крупная группировка российских войск располагается в непосредственной близости от границы Украины и Приднестровья. Техника и личный состав были переброшены на аэродром Тирасполь, откуда расстояние до украинской границы составляет всего 13 км. Наконец, на востоке находятся армии самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Украинские ВС фактически находятся в окружении, поэтому в случае агрессии со стороны Киева Россия вполне может нанести по ним мощный удар, если в этом возникнет необходимость.

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