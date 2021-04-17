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Сергей Наев, командующий ООС ВСУ, в рамках прямой трансляции на YouTube сообщил, что у Украины достаточно сил для того, чтобы самостоятельно справиться с проблемами, которые могут возникнуть при обострении ситуации в Донбассе.

Согласно его словам, вооруженные силы Украины находятся в полной боеготовности, а их планы отрабатываются таким образом, чтобы не привлекать войска союзников. Однако он добавил, что в Киеве рассчитывают на получение материально-технической помощи от союзных государств. Имеющихся военнослужащих и других элементов обороны при этом достаточно в случае «нападения России».

На Украине и в странах Запада в последние дни выражают сильное беспокойство по поводу увеличения военного присутствия РФ рядом с украинскими границами. США также обвиняют Москву в «агрессивных действиях» по отношению к Киеву и эскалации конфликта в Донбассе.

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