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Представители украинских вооруженных сил сообщили в соцсети «Фейсбук», что ополченцы из ДНР попытались нанести удар по их позициям, используя игрушечный самолет с самодельным взрывным устройством.

В опубликованном сообщении отмечается, что на прошлой неделе силы ополчения начали активно действовать в окрестностях населенного пункта Широкино. По словам украинских военнослужащих, ополченцы воспользовались оружием, запрещенным Женевскими конвенциями. Речь идет о детском самолетике, обнаруженном бригадой морпехов.

При попытке стащить игрушку с помощью «кошки» она сразу же взорвалась. Судя по всему, она была начинена взрывчаткой. Украинские военные отмечают, что за последние шесть лет ополченцы Донбасса свыше трехсот раз применяли СВУ, размещая их на различных объектах.

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