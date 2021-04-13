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В поселке Лобачева, что находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса, украинские военные оборудуют позиции прямо между домами местных жителей, сообщают представители Народной милиции ЛНР. При этом они не обращают никакого внимания на недовольство населения.

Так, военнослужащие второго батальона 80 одшбр вырыли дополнительные траншеи между домами, расположенными на улицах Братьев Косовых и Шевченко. Теперь укрепления украинских военным создают помехи свободному перемещению жителей поселка.

В Народной милиции сообщают, что сеть траншей построена очень грамотно – она связана с местным магазином, в котором продаются спиртные напитки и алкоголь. Поэтому военнослужащие могут скрытно добираться до торговой точки.

Сообщается также, что сеть траншей будет продолжена таким образом, чтобы получить безопасный выход к реке Сиверский Донец, на берегу которой располагаются наблюдательные пункты ВСУ.

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