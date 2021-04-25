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На портале украинского оборонного ведомства сообщили, что ВМС Украины будут участвовать в военных маневрах флота Турции, проведение которых намечено на конец нынешнего года.

В опубликованном тексте говорится, что сейчас киевские власти обсуждают с представителями Турции вопрос о том, в каком именно формате будет осуществляться взаимодействие ВМС обоих государств. Планируется также создать многонациональный штаб, который займется командованием маневрами.

На Украине также надеются, что в рамках учений Dogu Akdeniz 2021 им удастся обеспечить своих офицеров стажировкой на турецких корветах. Другие детали предстоящего мероприятия не публикуются.

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