На портале украинского оборонного ведомства сообщили, что ВМС Украины будут участвовать в военных маневрах флота Турции, проведение которых намечено на конец нынешнего года.

В опубликованном тексте говорится, что сейчас киевские власти обсуждают с представителями Турции вопрос о том, в каком именно формате будет осуществляться взаимодействие ВМС обоих государств. Планируется также создать многонациональный штаб, который займется командованием маневрами.

На Украине также надеются, что в рамках учений Dogu Akdeniz 2021 им удастся обеспечить своих офицеров стажировкой на турецких корветах. Другие детали предстоящего мероприятия не публикуются.