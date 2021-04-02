Штаб Операции объединенных сил, которую проводит Украина на Донбассе, сообщил об учениях украинских танковых подразделений. В ходе маневров боевые машины тренировались прорывать оборону потенциального противника, а также переходить в контрнаступление.

Кроме того, отрабатывалась защита танковых подразделений от атак с воздуха. По легенде, самолеты условного врага нанесли удар по танкам, однако те спрятались за дымовой завесой, выполнили перегруппировку и атаковали противника совсем с другой стороны. Все это время они действовали под прикрытием зенитных полков, что позволило объединить силы и уничтожить нападавших.

Штаб ООС сообщает, что тренировка осуществлялась ограниченным числом танков для эффективного повышения навыков танкистов. По словам представителей командования, в реальном бою противника уничтожать дополнительные силы, которые будут задействованы сразу же в момент нападения на украинские позиции.