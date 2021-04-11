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В украинском издании ZN.UA сообщили, что власти непризнанной ДНР собираются обратиться к Владимиру Путину, лидеру РФ, с просьбой включить их в состав России.

Авторы материала, сославшись на разведывательную службу Украины, сообщили, что самопровозглашенная республика в настоящее время прорабатывает 3 проекта писем на имя Путина. Они уже подписаны Денисом Пушилиным, главой ДНР. Все они якобы имеют одинаковое начало, в котором донецкие власти благодарят российского президента за помощь, оказываемую им РФ и позволяющую держаться под натиском ВСУ.

Затем начинаются расхождения в текстах. В первом письме ДНР просит у России военную помощь для отражения нападения Киева, во втором – признать независимость республики и заключить соглашения о дружбе, а в третьем – присоединить ее к составу страны.

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  • Анна
  • 10.04.2021
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