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В украинском информагентстве Defense Express сообщили, что РФ планирует сбивать ударные БПЛА Bayraktar TB2, произведенные Турцией и принятые на вооружение Украиной, дронами-камикадзе «Ланцет».

Отмечается, что «Ланцет» представляет собой первую на планете систему «воздушного минирования», которую разрабатывают в России. Речь идет об управляемом боеприпасе или дроне, способном находиться в воздухе более десяти часов. После обнаружения цели он летит в ее сторону и взрывается.

Российские специалисты указывают на то, что «Ланцеты» окажутся крайне эффективными в борьбе с турецкими беспилотниками. Однако украинские журналисты сомневаются в этом. Они считают, что новые дроны не смогут ликвидировать «Байрактары», но при этом не приводят каких-либо доводов или расчетов.

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