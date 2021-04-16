На подконтрольной Киеву территории Донецкой области прошли учения украинских пограничников, сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины. В маневрах задействовали боевую технику.

Бронемашины использовались лишь для переброски воинских подразделений в район проведения учений. После марша по пересеченной местности маневры провели гранатометные расчеты, которые отработали стрельбы по заранее подготовленным мишеням.

Помимо этого, подразделения пограничных войск тренировались в оказании помощи раненым бойцам и в обустройстве укреплений в поле. Командиры расчетов станковых и ручных гранатометов также отработали управление подразделениями в ситуации с отражением нападения условного противника.

Напомним, что с февраля текущего года конфликт на Донбассе обострился. Киев регулярно осуществляет территории самопровозглашенных республик, причем обвиняет в эскалации ополченцев и Россию.