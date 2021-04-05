Украина продолжает процесс переброски боевой техники на Донбасс. В Сети появилось очередное подтверждение этого – фотографии с железнодорожного вокзала в Константиновке, на котором прошлой ночью появились эшелоны с танками.

Первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что танки прибыли из Днепропетровской и Хмельницкой областей. Кроме того, движение эшелонов было замечено в последние два дня в целом ряде других украинских городов.

Так, техника и личный состав появились в Бахмуте (ранее Артемовск) и Покровске (ранее Красноармейск). Одновременно с этим на многих вокзалах на подконтрольной Киеву территории заметили подразделения военнослужащих, которые одеты в новую форму без каких-либо знаков отличия.

Безсонов отмечает, что Украина продолжает переброску войск к линии соприкосновения, что может означать скорое наступление.