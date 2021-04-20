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Алиса Солова, представительница украинской прессы, считает, что РФ не желает вступления в вооруженный конфликт с Украиной, однако риски его начала все же имеются.

Согласно ее словам, сейчас трудно дать какой-то определенный ответ на вопрос о том, начнется ли война между странами, так как до гражданских информация об обстановке на границе доходит в неполном или измененном виде. Однако она считает, что в Донбассе люди вряд ли начнут паниковать, если услышат об эскалации обстановки в регионе, так как они уже привыкли к подобным заявлениям.

Люди, проживающие в юго-восточной части Украины, прекрасно понимают, что их ожидает при начале военного конфликта, так как им уже приходилось проходить через это, уверена Солова. Журналистка добавила, что сейчас никто не хочет начала войны, включая Россию, но при этом уровень напряженности в регионе не спадает.

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  • 19.04.2021
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