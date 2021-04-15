В информагентстве Avia.pro сообщают, что украинские вооруженные силы за последние сутки понесли значительные потери. Они стали крупнейшими за текущий год.

Согласно появившимся сведениям, в результате ответных ударов со стороны ополченцев непризнанных республик погибли как минимум трое бойцов Украины, а еще один получил серьезные ранения. Отмечается, что данный инцидент случился в ходе атаки диверсантов на наблюдательный пункт народной милиции ЛДНР.

Указывается, что диверсионная группа была контратакована ополченцами, что привело практически к полному ее уничтожению. Однако украинское командование пока никак не прокомментировало случившееся.