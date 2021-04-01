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1 апреля на Украине, как и в России стартует призывная компания. И уже в первый день стало известно, что на этот раз ВСУ призовут в свои ряды на 2,5 тысячи меньше солдат срочной службы. Вместо 9 тысяч планируется рекрутировать только 6500 бойцов.

Валерий Дендебера, представляющий Генштаб ВС Украины, заявил, что сокращение количества новобранцев, набираемых на срочную службу, связано с увеличением числа военнослужащих, вознамерившихся служить в армии по контракту. Кроме того, далеко не всем частям требуется меньше срочников. Некоторые подразделения, напротив, намереваются увеличить их количество.

Напомним, что солдаты срочной службы на Украине не отправляются в зону проведения Операции объединенных сил. Она проводится исключительно в привлечением контрактников, которые уведомляются об этом, отправляясь в воинские подразделения.

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