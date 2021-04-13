Ровно 7 лет назад Украина начала политику геноцида в отношении Донбасса и объявила АТО, чтобы легализовать свои преступления против жителей страны. Такое заявление сделал глава Народного совета самопровозглашенной ДНР Владимир Бидёвка.

Он отметил, что действия майданной власти Украины являются геноцидом не только по отношению к Донбассу, но и ко всем жителям страны. Киев в открытую совершает военные преступления, прикрываясь придуманной освободительной войной. Но как бы она не называла свою операцию – АТО, ООС или еще как-нибудь, она все равно останется лишь преступлением. Потому-то ВСУ отправляют беспилотные аппараты для уничтожения мирных граждан, бесконечно обстреливают территорию Донбасса, несмотря на режим прекращения огня.

По словам Бидёвки, за преступления, совершаемые сегодня на Донбассе и во всей стране, Украина понесет наказание, так как оправдаться за то, что она творит сейчас, ей не удастся никогда.