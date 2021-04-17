Евгений Енин, замруководитель МИД Украины, отметил, что задержание Александра Сосонюка, украинского консула, в Санкт-Петербурге не останется без ответа.

Согласно его словам, задержание дипломата Украины является ничем иным как провокацией со стороны Российской Федерации, осуществленной на фоне эскалации конфликта рядом с украинскими границами. Он также пригрозил Москве аналогичными мерами по отношению к сотрудникам российского консульства.

В СМИ напомнили, что дипломат из Украины был задержан во время попытки получить от гражданина РФ секретную информацию. Правоохранительные органы оценили его деятельность как враждебную. Сосонюка собираются выслать из России, так как его нельзя арестовать по причине наличия у него дипломатического иммунитета.