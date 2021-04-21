Представители ДНР сообщили, что в минувшую субботу, 17 апреля, Украина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 27 БТР, артиллерийских установок и танков.

Указывается, что украинские вооруженные силы, находящиеся на фронтовой зоне, получили боевые машины Т-64, артиллерийские орудия «Нона-К» и не менее одного бронетранспортера. В тот же день ими были проведены военные маневры, в рамках которых они проверили работу минометов и гранатометов.

Данные учения проводились как для обычных военнослужащих, так и для их командиров, которые учились отдавать приказы в случае отражения атаки потенциального врага. Ополченцы также сообщили, что в поселении Золотое находится украинское оружие, запрещенное к использованию условиями перемирия.