В издании Avia.pro, сославшись на слова Романа Костенко, украинского парламентария, отметили, что вооруженные силы Украины готовятся к нанесению ракетных ударов по атомным электростанциям РФ.

Согласно словам депутата Верховной рады, Украине требуются ракеты с радиусом поражения более 1 000 километров, чтобы она смогла при необходимости ударить по столице РФ. Он добавил, что российским властям не следует забывать о наличии у них АЭС, до которых могут долететь украинские ракеты.

Однако военные эксперты отмечают, что украинская армия не обладает ракетами, имеющими достаточную дальность для поражения российских АЭС. При этом если Киев направит хотя бы одну ракету в сторону России, то объекты ВСУ будут полностью уничтожены в течение 60 минут. Специалисты также напоминают, что на электростанциях имеется противоракетная защита.