В издании «РБК Украина» сообщили, что в связи с началом учебных сборов в Херсонской области на границе с Крымским полуостровом будут дополнительно размещены свыше 4 000 бойцов ВСУ.

Согласно словам Сергея Козыря, председателя областной администрации, данные сборы было решено начать из-за стягивания Россией своих вооруженных сил к украинской границе. В Генштабе страны сообщили о необходимости проведения внеплановых сборов, которые продлятся ровно десять дней.

В рамках данных военных маневров будут организованы дополнительные стрелковые батальоны и оборонные бригады. В СМИ также напоминают, что ранее Владимир Зеленский, президент Украины, посетил Донбасс. Он побывал на линии разграничения и поговорил с военнослужащими ВСУ.