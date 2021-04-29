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Появление над восточными районами Сирии российского вертолета Ка-52 напугало американский военный контингент. Винтокрылая машина прошла прямо над несколькими базами США в провинции Дейр-эз-Зор, что может указывать на стремление РФ помешать Соединенным Штатам строить новую базу в этом регионе, пишут авторы портала Avia.Pro.

Испуг американский военных имеет под собой основания. В Сирии давно ходят разговоры о желании РФ взять под свой контроль всю восточную часть страны, вытеснив оттуда США. Для этой цели Москва даже планирует построить новую военную базу и перебросить на нее дополнительные войска. Вертолеты ВКС регулярно летают над американскими объектами, выполняя лишь разведку, но военные постоянно ожидают удара, что сводит их с ума.

Авторы портала также напоминают, что вертолетов Ка-52 согласно официальной информации, в Сирии давно быть не должно. Однако видеозапись, на которой зафиксирована именно такая винтокрылая машина, говорит совсем об обратном.

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