Американские специалисты сумели получить редкие кадры гигантских глубоководных кальмаров во время своих наблюдений.

Как отмечается, морские биологи получили фотографии гигантского архитеутиса – его длина может достигать аж 14-ти метров. При этом обитают эти кальмары на глубине, которая составляет более 400 метров. На такой глубине весьма темно, что заметно затрудняет поиск этих существ.

По этой причине, учёные, как правило, изучают лишь мертвых гигантских кальмаров, если их тела выбрасывает на берег. Однако сейчас специалисты разработали способ наблюдения за глубоководными существами, который основан на использовании платформ для подводных камер Medusa. За счёт биолюминесцентных приманок камеры привлекают к себе различных глубоководных обитателей.

По словам учёных, запечатлеть кальмаров удалось на глубинах от 550 до 950 метров.