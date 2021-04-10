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Немецкие учёные в ходе новых исследований установили, зачем самцы горилл ударяют себя в грудь.

Как сообщили специалисты, удары в грудь можно услышать даже на расстоянии в один километр, и их можно назвать уникальным способом коммуникации.

Как отмечается, гориллы живут в группах, которые состоят из вожака и нескольких самок. Самки могут без проблем менять свои группы, и для того, чтобы они присоединились, самцы борются за них. Статус самца определяют такие факторы, как его размер, боевые способности и привлекательность.

Учёные выяснили, что по громкому звуку, который получается при ударе в грудь, окружающие могут определить размер и силу самца, а также его физические способности. Поэтому они учатся ударам в грудь с детства. Услышав этот звук, самки могут оценить предполагаемого партнёра, а более слабые самцы будут держаться подальше.

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  • Анна
  • 09.04.2021
  • читать 1 минуту
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