Учёные в ходе исследования попытались выяснить, зачем животным требуется умение заразительно зевать.

Так, во время зевоты повышается приток крови к голове, что способствует насыщению мозга кислородом, а также его охлаждению. Благодаря этому у зверей повышается бдительность. Однако зачем животным необходимо умение «заражаться» зеванием, до сих пор непонятно.

К примеру, заразная зевота у людей может являться своеобразным способом сопереживания людям, чувствующим негатив. В исследовании учёные попытались выяснить, нет ли у животных аналогичного механизма совместного зевания.

В частности, специалисты наблюдали за львами в одном из заповедников Кении. В общей сложности исследование продлилось почти полгода. Как выяснилось, заразная зевота есть и у этих очаровательных хищников.

Учёные предположили, что зевота может быть важным элементом общения для тех животных, кто живёт группами – львам, к примеру, необходимо вместе охотиться и защищать детенышей. При помощи зевоты они посылают друг другу сигналы.