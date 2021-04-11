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Исследователи заявили, что мужчины могут запоминать женщин при помощи феромонов.

Как сообщается, подобные маркеры были выявлены у животных в 1962 году, а позднее нобелевский лауреат Адольф Бутенандт выделил феромоны и у людей. Было доказано, что они влияют на сексуальную жизнь человека. Как уточняется, подразумевается именно естественный запах человека, который есть у каждого. Также указывается, что этот запах уникален, подобно отпечаткам пальцев.

То, что человек может запоминать запах своего партнёра, было доказано ещё в 2010 году. Так, при условии частных сексуальных контактов мужчины надолго запоминают женщин, у которых была высокая концентрация феромонов. Те же представительницы прекрасного пола, чьи показатели концентрации феромонов были низкими, быстро исчезали из памяти мужчин.

Кроме того, как было установлено, если феромон женщины наиболее подходят мужчине, то он не просто запоминается, а оказывает положительное влияние на самочувствие и настроение, тонус мышц и иммунитет.

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  • Анна
  • 11.04.2021
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