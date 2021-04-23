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Европейские учёные пришли к выводу, что кофеин помогает людям улучшить свою память и делает их более внимательными.

Так, в исследовании участвовало 55 добровольцев. Они были поделены на две группы – в первой участники исследования пили кофе каждый день, во второй – не пили в принципе. Учёные сделали добровольцам функциональную магнитно-резонансную томографию, которая помогла им провести сравнение активности мозговых связей.

Как выяснилось, у людей из первой группы активность между мозжечковыми и подкорковыми областями мозга более активна, чем у тех, кто не пьёт кофе. Кроме того, когда им дали выпить кофе, у них наблюдалась та же самая ситуация.

По мнению учёных, кофе повышает внимание и сосредоточенность, а также улучшает память и обучаемость, однако эти эффекты являются кратковременными.

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