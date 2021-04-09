Учёные из Оклендского университета установили, что собаки умеют ревновать.

В эксперименте были задействованы 18 собак и их владельцев, которых поместили в одну из двух комнат. В одном из помещений находился флисовый цилиндр, а в другом – весьма реалистичная кукла собаки. Затем владельцам собак нужно было играть с объектом в комнате на виду у своего питомца.

Как оказалось, если человек играл с копией собаки, то животные демонстрировали явные признаки ревности – рычали и в целом выглядели возбуждённо. Аналогичная реакция была и в том случае, если между собакой и игрушкой был непроницаемый экран. Если же владелец собаки играл с флисовым цилиндром, такой реакции животные не проявляли.

Таким образом, учёные заявили, что собаки способны даже вообразить, что их владелец оказывает внимание потенциальному сопернику, и ревновать из-за этого. При этом ревность они испытывают лишь к тем объектам, которые считают потенциально опасными.