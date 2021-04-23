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Учёные Университета Аделаиды обнаружили, что несколько тысяч лет назад в Восточной Азии уже была вирусная эпидемия коронавируса.

Как сообщается, выяснить это удалось во время изучения генома человека. Так, геном, в том числе, содержит информацию об эволюции. Учёные, применяя эволюционный анализ наборов генома, могут узнать, какие именно вирусы оказали влияние на предков человека несколько тысяч и даже десятков тысяч лет назад. Благодаря этому можно также понять, какие вирусы могут представлять серьёзную угрозу в будущем.

В исследовании специалисты взяли десять генов, осуществляющих взаимодействие с коронавирусами, в том числе и с SARS-CoV-2. В итоге учёные обнаружили, что эти коронавирусы могли существовать ещё 20 тысяч лет назад. Однако они были ограничены Восточной Азией. Таким образом, по словам учёных, некоторые современные коронавирусы могли прийти именно из этого региона.

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