Все отлично знают, что зевота – это заразное явление, однако до сих пор никто не смог объяснить, почему так происходит. Чтобы сделать это, ученым пришлось провести исследование, причем в качестве испытуемых они выбрали львов из заповедника Макалали.

Наблюдение за прайдами этих животных затянулось на 5 месяцев, однако исследователи заявили, что все же сумели найти причину заразности животных.

По их мнению, зевота – это своеобразный сигнал, призванный повысить бдительность животных, живущих социальными группами. Так, автор исследования Элизабетта Паладжи рассказала, что львы чаще всего начинают зевать, когда находятся в состоянии расслабленной дремоты. То есть в состоянии между бодрствованием и сном. Причем оба льва, за которыми велось наблюдение, действовали всегда одинаково. То есть, если зевал один, второй повторял это действие. Если первый вставал, другой делал то же самое.

У людей, по мнению ученых, заразность зевоты объясняется подсознательным сочувствием другому человеку. Так, если один зевает из-за переутомления, скуки или психологического стресса, то остальные проявляют солидарность с ним и повторяют его действия на подсознательном уровне.