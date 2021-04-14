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Команда палеонтологов из Бразилии смогла отыскать отлично сохранившиеся останки доисторического ящера Buriolestes schultzi, включая его мозг.

Отмечается, что обнаруженный динозавр бегал по Земле около 233 миллионов лет назад. Тщательно проанализировав окаменелости древней рептилии, исследователи пришли к выводу, что ее мозг весил около полутора граммов. При этом в плане своего строения он напоминал мозг современных крокодилов.

Ученые указывают на то, что наличие развитых отделов в мозжечке могут свидетельствовать о том, что динозавр в основном охотился на движущуюся добычу, причем для ее выслеживания использовались глаза. Когнитивные функции у него были заметно выше, чем у более крупных ящеров.

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