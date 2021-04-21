читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Употребление любых антидепрессантов или комбинаций этих средств позволяет снизить риск летального исхода от коронавирусной инфекции на двадцать процентов. Такой вывод сделали французские и итальянские ученые, изучившие истории болезней более 7 тысяч пациентов.

Исследователи рассказали, что 345 пациентов на протяжении 48 часов после поступления к клинику получали антипсихотические лекарства либо так называемые «стабилизаторы настроения», снимающие депрессию. При этом 16 процентов испытуемых пили сразу два лекарства, скомбинированные друг с другом.

Именно это исследование показало, что антидепрессанты снижают риск летального исхода. Однако ученые оговариваются, что для уточнения результатов необходимо проводить эксперимент по всем правилам клинических испытаний. В противном случае достоверность выводов будет вызывать сомнения.

Ученые также не в состоянии объяснить производимый антидепрессантами эффект. Они отмечают, что он является следствием вовлечения пациента в лечение коронавируса.

Вам может понравиться

Советник Минобороны Украины объяснил, почему Киев не получит комплексы Patriot от США

В ближайшие годы Киев может не ждать от США поставок зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot, уверен советник главы военного ведомства Украины Юрий Бутусов. Он пояснил, что причина даже не в

Красноярский губернатор запросил почти 200 миллиардов рублей на 50 экологических проектов

Красноярский губернатор Александр Усс отправил вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо с просьбой выделить 190,9 миллиарда рублей на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также на строительство метрополитена в столице

20 кораблей четырех российских флотов выстроились в боевой порядок у Крыма

Российский флот проводит зачетные учения у берегов Крымского полуострова. В этом году маневры будут масштабными, так как в них принимают участие 20 кораблей трех флотов и одной флотилии. Помимо этого,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – снег, до 2 °C | Королев: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C |