Употребление любых антидепрессантов или комбинаций этих средств позволяет снизить риск летального исхода от коронавирусной инфекции на двадцать процентов. Такой вывод сделали французские и итальянские ученые, изучившие истории болезней более 7 тысяч пациентов.

Исследователи рассказали, что 345 пациентов на протяжении 48 часов после поступления к клинику получали антипсихотические лекарства либо так называемые «стабилизаторы настроения», снимающие депрессию. При этом 16 процентов испытуемых пили сразу два лекарства, скомбинированные друг с другом.

Именно это исследование показало, что антидепрессанты снижают риск летального исхода. Однако ученые оговариваются, что для уточнения результатов необходимо проводить эксперимент по всем правилам клинических испытаний. В противном случае достоверность выводов будет вызывать сомнения.

Ученые также не в состоянии объяснить производимый антидепрессантами эффект. Они отмечают, что он является следствием вовлечения пациента в лечение коронавируса.