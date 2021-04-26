В состоянии бодрствования человеческий мозг устраивает своеобразную карусель воспоминаний. Он постоянно улавливает всю новую информацию и сразу же обращается к памяти для изучения прошлого опыта. Причем делает это таким образом, что старое не смешивается с новым.

Ученые Принстонского университета для подтверждения данной теории провели несложный эксперимент на мышах. Они заставили грызунов запоминать музыкальную последовательность из четырех аккордов, которые воспроизводились множество раз. Одновременно с этим осуществлялось наблюдение за мозговой активностью.

Искусственный интеллект считывал информацию и определял те нервные клетки, которые реагировали на отдельные аккорды. В результате выяснилось, что после запоминания последовательности связанные с отдельными аккордами паттерны нейронной активности сближались с остальными.

Ученые пояснили, каким образом новая информация ничего не меняет в представлении старой. Они описали своеобразную карусель, а также привели пример с листом бумаги. Если сперва что-то написать на нем, а затем перевернуть на 90 градусов и продолжить записи уже перпендикулярно предыдущим, то перепутать информацию будет очень сложно. Именно по такому принципу и действуют нейроны.