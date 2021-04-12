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Ученые из Санкт-Петербурга разработали уникальную технологию, которая дает возможность сделать любые существующие ткани самоочищающимися. Они сообщают, что решение обходится недорого и демонстрирует высокую эффективность. При этом в России аналогов ему точно нет.

Эксперты рассказали, что ткани обрабатываются специальным составом из металлических наночастиц. Они не изменяют ни внешнего вида, ни веса исходного материала, но под солнечными лучами или под дождем запускают процесс его очистки от любых загрязнений.

По словам ученых, стоимость нанесения состава на ткань находится в пределах 80 рублей на квадратный метр. Очистка осуществляется на протяжении 20 минут при минимальных загрязнения и достигает одного часа при наличии въевшейся грязи. Изобретением российских специалистов уже заинтересовалась одна из компаний Турции, занимающаяся производством автомобилей.

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  • Анна
  • 12.04.2021
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