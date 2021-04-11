Совместные учения белорусских и российских войск «Запад-2021» пройдут только в сентябре, однако НАТО и страны-союзники альянса уже сейчас устраивают истерики по этому поводу. Остановить их панику не в состоянии даже заявления замначальника Генштаба белорусских ВС Павла Муравейко о том, что маневры будут носить исключительно оборонительный характер.

Подробности о реакции Запада рассказал эксперт издания The National Interest Марк Эпископос. Он отмечает, что маневры будут названы провокационными даже несмотря на то, что на них приглашаются наблюдатели из стран Североатлантического альянса. Сегодня любые учения России с Белоруссией или даже без нее рассматриваются как «агрессия РФ» и убедить кого-либо в обратном не представляется возможным.

Вполне вероятно, что такая реакция Запада на учения вызвана недавними беспорядками в Беларуси, которые продолжались спустя несколько месяцев после президентских выборов.

Российские эксперты твердо уверены, что одной из главных целей истерики вокруг российских учений является отвлечение внимания от натовских маневров. Которые проводятся регулярно и с постоянным усилением военного присутствия альянса вокруг России.