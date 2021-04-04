У якутских коров был обнаружен специальный ген, который отвечает за адаптацию животных к морозам. Изучение коров проводили российские учёные совместно с британскими.

Популяция этих животных отделилась от общего предка коров около пяти тысяч лет назад. В настоящее время коровы якутской породы могут переносить температуры вплоть до 70-ти градусов ниже нуля. Как выяснили учёные, у якутского скота уникальный генофонд, и за всё время он не скрещивался с какими-либо близкими видами, такими как яки или бизоны.

Кроме того, у якутских коров нашли генетические варианты, которые есть в геномах пород из Африки и Азии, а вот у европейских животных отсутствуют. Специалисты предположили, что эти гены можно считать предковыми вариантами. У европейских коров они исчезли в ходе селекции.

По словам учёных, именно эти сохранённые генетические варианты позволили якутскому скоту адаптироваться к экстремальным природным условиям. Они же помогли коровам из Африки и Азии выживать при жаре.