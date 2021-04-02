Эксперты, которые постоянно следят за перемещением летательных аппаратов с помощью мониторингового сервиса FlightRadar, рассказали о двух американских беспилотниках, появившихся в непосредственной близости от российских рубежей.

По их словам, один ударный БПЛА поднялся в воздух на Кипре и на высоте более 16 тысяч метров подошел на опасное расстояние к границе воздушного пространства Крымского полуострова.

Рядом с Крымом побывал и второй американский беспилотник. Он трижды прошел совсем близко от границ, затем покружил неподалеку от Новороссийска и ушел в сторону Украины.

В настоящий момент официальная информация о американских беспилотниках отсутствует. Также неизвестно, какие цели ставили перед собой те, кто управлял дронами.